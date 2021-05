LIVE Sonego-Monfils, Internazionali d’Italia in DIRETTA: esce di scena Dimitrov! Tra poco in campo l’azzurro (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 12.03 l’azzurro è reduce dall’eliminazione al secondo turno contro Alexander Zverev in quel di Montecarlo dopo la vittoria contro Marton Fucsovics al primo turno. 12.01 Il tennista italiano giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori con cui ha vinto il torneo ATP 250 in Sardegna. La coppia di casa giocherà contro i francesi Benoit Paire e Adrien Mannarino. 11.59 Il tennista piemontese scenderà in campo tra poco sulla Grand Stand Arena del Foro Italico. Chi vince giocherà contro Gianluca Mager che ha battuto Alex de Minaur al primo turno: possibile derby azzurro dunque a Roma! 11.57 Secondo confronto tra Lorenzo Sonego e Gael ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 12.03è reduce dall’eliminazione al secondo turno contro Alexander Zverev in quel di Montecarlo dopo la vittoria contro Marton Fucsovics al primo turno. 12.01 Il tennista italiano giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori con cui ha vinto il torneo ATP 250 in Sardegna. La coppia di casa giocherà contro i francesi Benoit Paire e Adrien Mannarino. 11.59 Il tennista piemontese scenderà intrasulla Grand Stand Arena del Foro Italico. Chi vince giocherà contro Gianluca Mager che ha battuto Alex de Minaur al primo turno: possibile derby azzurro dunque a Roma! 11.57 Secondo confronto tra Lorenzoe Gael ...

