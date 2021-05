L’ex cantante di Amici fa coming out: “Sono gay!” – VIDEO (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi, ex allievo di Amici 6 ha fatto coming out pubblicamente nel corso di “Ogni Mattina”, il programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe. L’ex di Amici fa coming out: “Sono gay!” Io Sono gay, vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi, ex allievo di6 ha fattoout pubblicamente nel corso di “Ogni Mattina”, il programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe.difaout: “” Iogay, vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : L’ex cantante di Amici fa coming out: “Sono gay!” – VIDEO - We_Are_Legends1 : RT @perchetendenza: 'Jesy': Perché secondo @TheSun l'ex cantante delle Little Mix Jesy Nelson non vorrebbe più avere relazioni personali o… - URMwebzine : Skid Row: l’ex cantante Johnny Solinger ricoverato in ospedale - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: SKID ROW: l'ex cantante Johnny Solinger in ospedale con seri problemi di salute #SKIDROW - - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: SKID ROW: l'ex cantante Johnny Solinger in ospedale con seri problemi di salute #SKIDROW - -