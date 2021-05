L'autore della strage di Kazan: 'Odio tutti, sono Dio' (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina a Kazan un individuo armato ha fatto irruzione in una scuola russa, a Kazan, aprendo il fuoco. È apparso sui media russi un video che ritrae l'autore 19enne della strage alla scuola di ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina aun individuo armato ha fatto irruzione in una scuola russa, a, aprendo il fuoco. È apparso sui media russi un video che ritrae l'19ennealla scuola di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti | L'autore della strage: 'Odio tutti e sono Dio' #russia… - StarGrrrl : RT @TVTips_official: #LiseysStory @AppleTVPlus ha svelato il trailer della serie limitata basata sull’omonimo bestseller di #StephenKing,… - TVTips_official : #LiseysStory @AppleTVPlus ha svelato il trailer della serie limitata basata sull’omonimo bestseller di… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti | L'autore della strage: 'Odio tutti e sono Dio' #russia - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria in una scuola in Russia: 11 morti | L'autore della strage: 'Odio tutti e sono Dio' #russia -