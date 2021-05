Isola dei Famosi | squalifica in arrivo | cosa sta succedendo

Leggi su inews24

(Di martedì 11 maggio 2021) Accuse pesanti arrivano in fase di nomination all’dei: naufrago accusato di aver bestemmiato. Si attende la decisione della produzione Continua a fare il giro dei social in queste ore un video in cui Fariba Tehrani, concorrente dell’ “dei2021”, ha svelato un’imprecazione che avrebbe fatto Awed. La persiana ha dato come L'articolo proviene da Inews.it.