Incidente nell'aretino: Pasquale e Chiara ora verso la città natale (Di martedì 11 maggio 2021) Rientrano nel Casertano le salme di Pasquale Vozza, 36 anni, e Chiara Esposito , 33, morti nell'Incidente accaduto in provincia di Arezzo , sulla Siena - Bettolle. La loro auto ha perso il controllo e ...

