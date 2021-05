Incidente in tangenziale a Rivoli: ambulanza sbanda e finisce contro il guardrail, morto ragazzo (Di martedì 11 maggio 2021) Un giovane operatore della Croce Rossa di Beinasco, Andrea Ancora, 24enne residente a Bruino, è morto nella tarda serata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, in un Incidente avvenuto in tangenziale a ... Leggi su torinotoday (Di martedì 11 maggio 2021) Un giovane operatore della Croce Rossa di Beinasco, Andrea Ancora, 24enne residente a Bruino, ènella tarda serata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, in unavvenuto ina ...

Advertising

CCISS_Ministero : R01 Ramo Verde Tangenziale Di Bologna fine code causa incidente tra Svincolo S.Giovanni In Persiceto (Km 1,5) e R01… - LuceverdeRadio : ?? #Incidente Tangenziale Nord #Bologna ??? Coda tra Svincolo San Giovanni in Persiceto e Bivio Tangenziale Bologna… - CCISS_Ministero : R01 Ramo Verde Tangenziale Di Bologna code causa incidente tra Svincolo S.Giovanni In Persiceto (Km 1,5) e R01 All… - Stefanialove_of : @magicadespell78 Incidente in tangenziale Torino Pinerolo ?? - CCISS_Ministero : R01 Ramo Verde Tangenziale Di Bologna traffico bloccato causa incidente tra Svincolo S.Giovanni In Persiceto (Km 1,… -