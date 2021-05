Fuori tema: anticipazioni e ospiti della puntata dell’11 maggio dello show con Ale e Franz (Di martedì 11 maggio 2021) Fuori tema: anticipazioni e ospiti dello show con Ale e Franz su Rai 2 11 maggio Questa sera, martedì 11 maggio 2021, su Rai 2 in seconda serata torna Fuori tema, il nuovo show di Ale e Franz. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 maggio 2021, di Fuori tema. anticipazioni e ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)con Ale esu Rai 2 11Questa sera, martedì 112021, su Rai 2 in seconda serata torna, il nuovodi Ale e. Il duo comico, per festeggiare i 25 anni di carriera, mischia le sue carte, intreccia modalità e linguaggi diversi per aprirsi a un inedito esperimento televisivo su Rai 2, in onda da martedì 13 aprile per otto puntate in seconda serata. Ecco lee glidi oggi, 112021, die ...

Ale e Franz "Fuori tema" su Rai2 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana DiMartedì, Covid e giustizia al centro della puntata di stasera Stasera in tv , martedì 11 maggio , su La7 nuova puntata di diMartedì , il talk condotto da Giovanni Floris . Ancora una volta al ...

Fuori dal Coro, le anticipazioni di martedì 11 maggio Gli argomenti e gli ospiti della puntata di martedì 11 maggio di Fuori dal Coro in prima serata su Rete 4 Martedì 11 maggio, a Fuori dal Coro - in onda in prima serata su Rete 4 - Mario Giordano inter ...

