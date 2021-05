Advertising

FirenzePost : Firenze: rapinatore bloccato da cittadino del Togo. Voleva portar via il cellulare a una donna -

Il fatto è avvenuto venerdì 7 maggio in tarda serata a, nella galleria della stazione Santa ... sentendo le richieste di aiuto, sono subito accorsi, trovando ilancora con il ...... sceso dall'autobus in Largo Alinari, è intervenuto e ha bloccato ilriuscendo a ... A dare l'allarme alla Sala Operativa della Questura diè stato l'autista di un autobus che aveva ...1 arrestato, 5denunciati, 2.028persone controllate, 1sanzionata, questo è il bilancio dell’attività della Polizia di Stato, sui treni e nelle stazioni ferroviarie della Toscana, nell’ultima settimana, ...Un 38enne ha cercato di rapinare una coppia ed è stato arrestato. Il fatto è avvenuto venerdì 7 maggio in tarda serata a Firenze, nella galleria della ...