Ferentino | incidente mortale sull’asse attrezzato | la vittima aveva 38 anni

(Di martedì 11 maggio 2021). Nello scontro ha perso la vita una persona e un’altra è rimasta gravemente ferita. Entrambe viaggiavano su due auto: una Fiat Idea e una Jeep Compass che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale del distaccamento di Frosinone, si sono urtate tra di loro. Il brutto sinistro è avvenuto lungo l’ex SP 277 Assenei pressi della rotatoria di Frosinone. leggi anche l’articolo —> Meteo, altro che “tutti al mare” e cene all’aperto: nei prossimi giorni pioggia e ventoasse: la38Secondo quanto riportato da “Frosinone ...

astralmobilita : ??? #SP277 #AsseAttrezzatoFrosinone traffico bloccato per #incidente altezza incrocio #ViaLeLame ? #Ferentino ?PR… - CasilinaNews : Superstrada #Sora-#Ferentino: brutto incidente. Traffico bloccato

Un altro terribilestradale nella nostra provincia, stavolta sull'Asse Attrezzato. Due automobili, una Fiat Idea e una Jeep Compass, che procedevano in direzione, si sono scontrate intorno alle 11 di ......per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'e i vigili del fuoco. È successo dopo le 11. Il tratto di strada dall'altezza della rotatoria del Carrefour in direzioneè ...Ferito gravemente un quarantunenne. Lo scontro al vaglio degli agenti della stradale si è verificato intorno alle 11 in direzione Ferentino, nel tratto di Frosinone ...Sul posto sono intervenuti il personale medico, i poliziotti per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco ...