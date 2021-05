Di Maio | “M5s torinese dia continuità a lavoro Appendino”

(Di martedì 11 maggio 2021) Anche il Ministro degli Esteri Luigi Diinterviene sul tema dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che da settimane ormai sta dividendo l’opinione pubblica. Dopo che ieri il segretario Pd Enrico Letta ha chiuso le porte in faccia a pentastellati definendo “impossibile” una corsa unitaria a Roma e Torino, Diinsiste su una coalizione per Napoli, dove avrebbe già incontrato molti dem favorevoli al progetto. Su Torino invece dove il Movimento ancora non ha preso una decisione sul nome del candidato Dipensa alla progettualità: “Credo che il M5S debba chiedersi come darealdi Chiara, che come ha fatto Virginia a Roma, ha risanato i bilanci e ottenuto risultati importanti”. Ma se gli si chiede se sia ipotizzabile un ...

Con il Pd 'abbiamo un'alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate'. Lo afferma il ministro degli Esteri ed esponente delLuigi Diin un'intervista al Fatto quotidiano nella quale definisce 'apprezzabile' la scelta di Nicola Zingaretti di non correre per la guida del Campidoglio perchè 'nel Lazio governiamo ...In asse con Draghi, ci sono il Pd e anche il, scrive il Corriere . Ma Repubblica spiega che dal ... Luigi Di, che è ministro degli Esteri, chiede di "alleggerire le misure per attrarre turisti ...L’idea di una alleanza strutturale tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, caldeggiata dall’ex segretario Dem Nicola Zingaretti e dal futuro ...“Noi Cinque Stelle rappresentiamo al meglio valori come l'inclusione sociale, al di là di ogni schema, e siamo una forza ‘verde’, in un'Europa dove la transizione ecologica si sta rivelando decisiva a ...