Denise Pipitone, parla la ragazza 19enne di Scalea in Calabria “Non sono io. Sono scioccata quanto voi” (Di martedì 11 maggio 2021) Una nuova segnalazione su Denise Pipitone ha agitato la cronaca sulla bambina scomparsa nel 2004, nelle ultime settimane tornata sotto i riflettori. Nelle scorse ore Sono stati avviati accertamenti su una giovane 19enne di Scalea, in Calabria, dopo che un uomo aveva lanciato la segnalazione pensato potesse trattarsi di Denise. A smentire tutto ci ha pensato la diretta interessata, Denisa. Denise, accertamenti sulla ragazza in Calabria: Denisa smentisce A raccogliere la smentita di Denisa, 19enne calabrese che secondo un uomo sarebbe stata la figlia di Piera Maggio, svanita nel nulla da Mazara del Vallo nel 2004, è stato Pomeriggio Cinque. Nel pomeriggio infatti si è appreso di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Una nuova segnalazione suha agitato la cronaca sulla bambina scomparsa nel 2004, nelle ultime settimane tornata sotto i riflettori. Nelle scorse orestati avviati accertamenti su una giovanedi, in, dopo che un uomo aveva lanciato la segnalazione pensato potesse trattarsi di. A smentire tutto ci ha pensato la diretta interessata, Denisa., accertamenti sullain: Denisa smentisce A raccogliere la smentita di Denisa,calabrese che secondo un uomo sarebbe stata la figlia di Piera Maggio, svanita nel nulla da Mazara del Vallo nel 2004, è stato Pomeriggio Cinque. Nel pomeriggio infatti si è appreso di ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - infoitinterno : Denise Pipitone, la ragazza di Scalea dice “Non sono io” - infoitinterno : In corso verifiche dei carabinieri a Scalea su ventunenne che, secondo segnalazioni, potrebbe essere Denise Pipiton… -