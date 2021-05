(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 529 i nuovidi coronavirus insecondo ideldi, 11. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono pari al 2,7% dei 19.905 tamponi eseguiti, di cui 10.959 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 356.888, di cui 28.771 Alessandria, 17.109 Asti, 11.081 Biella, 51.435 Cuneo, 27.435 Novara, 191.190 Torino, 13.260 Vercelli, 12.625 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.471 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.511 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 148 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1658 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.880 I ...

Advertising

andresdrk : RT @GTT_Torino: GTT aderisce all'iniziativa della Regione Piemonte che consente a chi ha ricevuto l' sms con la prenotazione, di recarsi pr… - italiaserait : Covid Piemonte, oggi 529 contagi: dati bollettino 11 maggio - Leonard48598239 : L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 529 nuovi casi di persone positive al Covid-19. Dei 529 nuov… - Centotorri : #100torri COVID PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI MARTEDI' 11 MAGGIO - Leonard48598239 : @titina_q L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 529 nuovi casi di persone positive al Covid-19. De… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte

Sono 12 i decessi di persone positive al test del- 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo ...Al contrario, la maggiore flessione la si ha in Sicilia ( - 7), ine in Puglia ( - 4). Per ... Istat,- 19 seconda causa di morte in Italia dopo i tumori nella prima ondata In calo gli ...(Adnkronos) - Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti.Sono 6.946 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.080. Sono invece 251 le vittime in un giorno, in aumento risp ...