Comunali | l' alleanza con il Pd naufraga a Roma | il M5s spera nasca altrove

(Di martedì 11 maggio 2021) Il patto per le amministrative tra i grillini e il Pd. Ma il M5schepossa ancora rinascere. "Gli accordi si fanno sui temi, non accrocchi di palazzo", taglia corto Stefano Buffagni. Più articolata la risposta di Carlo Sibilia: "Io penso che questo momento è dettato dai fatti che sono oggettivamente complessi, a livello politico, a 360 gradi". Ai ballottaggi "il Pd resta l'interlocutore privilegiato". Il senatore Sergio Puglia si augura che il Pd possa "confluire" sui temi che appartengono al M5s, in particolare quello ambientale. E Sergio Battelli: "Dobbiamo lavorare su un candidato comune, suc'è Virginia Raggi", però ricorda che ci sono altre possibilità in altri comuni importanti, ad esempio Napoli.

Nella Capitale il patto per le amministrative è saltato. Ma tra i grillini c'è chi dice che ai ballottaggi "i dem restano interlocutori privilegiati". E chi guarda alle altre grandi città, come ...Maria Teresa Meli per il 'Corriere della Sera' enrico letta a in mezzora in piu 2 Il sogno dem di dare vita a un'strutturale con i 5 stelle si è infranto ai piedi del Campidoglio. Sono bastate la determinazione di Virginia Raggi, una lettera ...Nella Capitale il patto per le amministrative è saltato. Ma tra i grillini c'è chi dice che ai ballottaggi "i dem restano interlocutori privilegiati". E chi guarda alle altre grandi città, come Napoli ..."Sarebbe una presa in giro. I matrimoni combinati non funzionano e le intese non si fanno certamente in 10 giorni, tra primo e secondo turno”, dice la sindaca di Torino ...