Come prenotare il vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: a chi spetta, dove e da quando (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo gli ospedali, i poli natatori trasformati in centri vaccinali, hub creati ad hoc e drive in, presto nel Lazio inizierà la somministrazione dei vaccini agli under 50 anche nelle farmacie. Leggi anche: Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: Come prenotare, da quando e quale siero utilizzano Come prenotare il vaccino in farmacia a Roma e nel Lazio Dal prossimo 20 maggio prenderà il via la prenotazione nelle farmacie della Regione (quelle che hanno aderito al “progetto”). Per richiedere il vaccino basterà accedere al portale regionale e seguire tutte le indicazioni, inserendo il codice fiscale e le ultime 13 cifre TEAM riportate nel retro della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo gli ospedali, i poli natatori trasformati in centri vaccinali, hub creati ad hoc e drive in, presto nelinizierà la somministrazione dei vaccini agli under 50 anche nelle farmacie. Leggi anche: VacciniUnder 50 ine dal medico di base:, dae quale siero utilizzanoiline nelDal prossimo 20 maggio prenderà il via la prenotazione nelle farmacie della Regione (quelle che hanno aderito al “progetto”). Per richiedere ilbasterà accedere al portale regionale e seguire tutte le indicazioni, inserendo il codice fiscale e le ultime 13 cifre TEAM riportate nel retro della ...

Advertising

borghi_claudio : @chilisummer In un discorso rivolto al turismo mondiale che termina con 'è arrivato il momento di prenotare le vost… - CorriereCitta : Come prenotare il vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: a chi spetta, dove e da quando - misaIvichipuo : @fioredicydonia Quindi che tu sappia per i 67 dovrebbe essere il 18/19? Comunque io devo prenotare per mio padre e mi sento come te. - infoitsalute : Lazio, come prenotare il vaccino Covid nelle farmacie per gli under 50 - marscarc : @angvielatr Ange ma con il covid faranno come l'anno scorso con il palco fissi in una città e i posti contati da prenotare -