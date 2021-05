Calcio: Gravina, ‘impraticabile punire idea progettuale che non si è realizzata' (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non è assolutamente all'ordine del giorno un tema di questo tipo. Vedo abbastanza impraticabile l'idea di punire un'idea progettuale che non si è concretizzata". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina interpellato su un'eventuale penalizzazione per le squadre italiane coinvolte in Superlega. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non è assolutamente all'ordine del giorno un tema di questo tipo. Vedo abbastanza impraticabile l'diun'che non si è concretizzata". Così il presidente della Figc, Gabrieleinterpellato su un'eventuale penalizzazione per le squadre italiane coinvolte in Superlega.

Advertising

FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - mirkonicolino : #Gravina: 'Contatto con #Agnelli, mi sembra ci siano i presupposti per un avvicinamento. Il calcio italiano e il ca… - TuttoMercatoWeb : Gravina: 'Agnelli? Basi per un dialogo. Il calcio non può fare a meno della Juve, ma ci sono delle regole' - AndreBea1992 : #Gravina : il calcio non può fare a meno della #Juventus Balle ! Io senza ci sto molto bene ?????? - napolimagazine : FIGC - Superlega, Gravina: 'Contatto con Agnelli, ci sono i presupposti per un avvicinamento, il calcio non può far… -