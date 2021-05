Ascolti tv ieri 10 maggio: boom per Isola dei Famosi a sorpresa. Cala Rai1 (Di martedì 11 maggio 2021) Ascolti tv Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su Rai1. Ottimo risultato per Report su Rai3 Pubblicato su 11 maggio 2021 A grande sorpresaper L’Isola dei Famosi 2021 ha fatto record. Gli Ascolti tv di ieri, lunedì 10 maggio, hanno fatto registrare 3.101.000 telespettatori pari al 19% di share. Quattro giorni fa aveva ottenuto 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. La puntata si è rivelata davvero noiosa con zero dinamiche per tutto l’arco della messa in onda, ma sembra avere conquistato il pubblico. Prove inutili e ripetitive, sembrava quasi la replica della scorsa settimana. Nessun argomento, infatti, è stato approfondito. Anche il provvedimento ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)tv Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su. Ottimo risultato per Report su Rai3 Pubblicato su 112021 A grandeper L’dei2021 ha fatto record. Glitv di, lunedì 10, hanno fatto registrare 3.101.000 telespettatori pari al 19% di share. Quattro giorni fa aveva ottenuto 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. La puntata si è rivelata davvero noiosa con zero dinamiche per tutto l’arco della messa in onda, ma sembra avere conquistato il pubblico. Prove inutili e ripetitive, sembrava quasi la replica della scorsa settimana. Nessun argomento, infatti, è stato approfondito. Anche il provvedimento ...

Advertising

carmelitadurso : Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milion… - pomeriggio5 : Lo vedete questo cuore d'oro? ?? È per ringraziarvi di tutto il rumore che avete fatto per la VEGETISSIMA… - Miriam74361223 : @ASannais @anna_margherita @GiuliaSalemi93 Il merito degli ascolti di ieri sera è dovuto ad una puntata più movimen… - Luana___L : @FreddieTee @FedeFeee @Gonnyword @Ilamaiunagioia @lupainthenorth E che ascolti... Ieri sera CHIAMAMI ANCORA AMORE,… - GiuliaCamp : X favore nn esultate tanto x gli ascolti di ieri perché non vorrei che domani lo facciano scontare a Giulia, siamo… -