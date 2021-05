Yuan digitale in vista Pechino arruola Alibaba | ma sulle banche…

(Di lunedì 10 maggio 2021) Verso l’e-, a tutta velocità. La Cina continua a tenere i giri alti nella corsa globale alle valute virtuali emesse dalle banche centrali, che presto o tardi affiancheranno il buon vecchio contante e anche gli stessi pagamenti elettronici. C’è chi vede un attacco frontale al sistema monetario con baricentro il dollaro, germe di una guerra valutaria tra Cina e Stati Uniti. E chi invece parla di naturale evoluzione della moneta. Ma aimporta poco, quello che conta davvero è arrivare al traguardo prima degli Usa e dell’Europa. Magari per mettere almeno per il momento da parte i seri, serissimi, problemi di debito del sistema finanziario cinese (il caso Huarong è emblematico), banche e immobiliare in testa. E così, dopo aver dichiarato guerra aperta al fintech, adesso la squadra della Repubblica Popolare si arricchisce di un player di tutto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Yuan digitale

Il Sole 24 ORE

Pechino, 10 mag 09:31 - La bancacinese Alipay, affiliata al gruppo cinese Ant di Alibaba, è stata ufficialmente inclusa nel portafoglio dello...... le vendite al dettaglio online extra urbane hanno raggiunto 439,79 miliardi di, ovvero circa ... Di recente, PayPal Holdings ha lanciato il suo wallet, non tanto per andare in ...Bitcoin (BTC) ha fatto molta strada dal suo recente inizio nel 2009. Con una capitalizzazione di mercato di Bitcoin di poco superiore a 1 trilione di dollari. I nuovi dati sulla catena rivelano che i ...Pechino sta operando una serie di misure per ridurre la dipendenza da piattaforme terze che porrebbero un forte rischio alla stabilità finanziaria del paese. Lo sviluppo della valuta digitale e-yuan r ...