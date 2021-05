Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIENZE-, IL TRAFFICO E’ ANCORA BLOCCATO CON 10 KM DI CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE, LA CAUSA LO RICORDIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 520 E NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI. SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA, E TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE OPPOSTA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA; PROSEGUENDO PERMANGONO CODE A TRATTI PER DIVERSI CHILOMETRI TRA LE USCITE NOMENTANA E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN VEICOLO IN FIAMME, ...