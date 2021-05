Vaccinare tutto il mondo, al più presto (Di lunedì 10 maggio 2021) Joe Biden, il presidente del paese con la maggior densità di imprese multinazionali, ha dato una gran lezione ai tremebondi paesi europei proponendo in modo chiaro il problema dei brevetti relativi ai vaccini con il fine di fare il più presto possibile a Vaccinare tutto il mondo non tanto per un atto di beneficenza, ma nel nostro specifico interesse. Infatti poiché nei paesi a basso reddito non è stato vaccinato neppure il 2 per cento della popolazione, non è difficile immaginare che continuando la circolazione del virus si possano sviluppare delle varianti che ritornando da noi possano essere insensibili agli attuali vaccini. Proprio per questa ragione è stupefacente che la decisione di rendere disponibile la possibilità di aumentare le dosi necessarie per Vaccinare tutti non sia venuta spontaneamente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Joe Biden, il presidente del paese con la maggior densità di imprese multinazionali, ha dato una gran lezione ai tremebondi paesi europei proponendo in modo chiaro il problema dei brevetti relativi ai vaccini con il fine di fare il piùpossibile ailnon tanto per un atto di beneficenza, ma nel nostro specifico interesse. Infatti poiché nei paesi a basso reddito non è stato vaccinato neppure il 2 per cento della popolazione, non è difficile immaginare che continuando la circolazione del virus si possano sviluppare delle varianti che ritornando da noi possano essere insensibili agli attuali vaccini. Proprio per questa ragione è stupefacente che la decisione di rendere disponibile la possibilità di aumentare le dosi necessarie pertutti non sia venuta spontaneamente ...

Advertising

RobertoBurioni : L'alternativa a chiudere tutto è il vaccinare molti (oltre il 50% della popolazione). In quel caso si può riaprire… - gabrielepx : RT @NFratoianni: Vaccinare tutti al più presto in tutto il mondo, estendere vaccinazioni ed aumentare produzione vaccini in Italia. Ma non… - pepdecr : RT @NFratoianni: Vaccinare tutti al più presto in tutto il mondo, estendere vaccinazioni ed aumentare produzione vaccini in Italia. Ma non… - NFratoianni : RT @NFratoianni: Vaccinare tutti al più presto in tutto il mondo, estendere vaccinazioni ed aumentare produzione vaccini in Italia. Ma non… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Vaccinare tutti al più presto in tutto il mondo, estendere vaccinazioni ed aumentare produzione vaccini in Italia. Ma non… -