Un posto al sole | le trame ufficiali di Lunedì 10 Maggio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda10è il 5.691° e fa parte del blocco numero 1.139 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Bruno De Paola. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni! Licenziato da Barbara (Mariella Valentini) e sotto pressione per gli alimenti non versati a Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello) tenta il di riottenere il proprio impiego. Dopo il confronto con Iodice (Giuseppe Pisacane), Franco (Peppe Zarbo) vorrebbe riprendere a sorvegliare Pietro Abbate (Simon Griechi). Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) cercano di fare in modo che Bice ...