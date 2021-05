Tokyo 2021, Thomas Bach rinvia la visita per l’emergenza Covid in Giappone (Di lunedì 10 maggio 2021) Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Tokyo, ma il numero di positivi al Covid-19 preoccupa non poco le autorità locali. Non è un caso che il Governo nipponico abbia deciso di estendere lo stato di emergenza fino al 31 maggio. Il mese scorso, le quattro prefetture di Tokyo, Osaka, Hyogo e Kyoto sono state poste in stato di emergenza per la terza volta e, adottando un approccio assai prudenziale, si è deciso di prendere più tempo per ridurre il tasso di infezioni da Coronavirus. Oltre a prolungare lo status emergenziale citato, il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che anche le prefetture di Fukuoka e Aichi saranno sottoposte a delle misure restrittive a causa del contesto pandemico, a partire dal 12 maggio. In una situazione di questo genere, è complicato pensare ai Giochi e non è un caso che la visita ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di, ma il numero di positivi al-19 preoccupa non poco le autorità locali. Non è un caso che il Governo nipponico abbia deciso di estendere lo stato di emergenza fino al 31 maggio. Il mese scorso, le quattro prefetture di, Osaka, Hyogo e Kyoto sono state poste in stato di emergenza per la terza volta e, adottando un approccio assai prudenziale, si è deciso di prendere più tempo per ridurre il tasso di infezioni da Coronavirus. Oltre a prolungare lo status emergenziale citato, il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che anche le prefetture di Fukuoka e Aichi saranno sottoposte a delle misure restrittive a causa del contesto pandemico, a partire dal 12 maggio. In una situazione di questo genere, è complicato pensare ai Giochi e non è un caso che la...

