Terribile schianto col paracadute | Emanuele muore a 38 anni Gravissimo l’amico 25enne

(Di lunedì 10 maggio 2021) Vicenza, l’incidente si rivela letale. Nulla da fare per l’istruttore di volo di 38Basile perde la vita dopo il violentocol suolo. La tragedia è avvenuta a Thiene, in provincia di Vicenza, durante un Open day dedicato al volo a vela. Durante lo stesso lancio, l’americano di soli 25in coppia con la vittima, resta ferito e al momento è ricoverato in ospedale nel reparto di Rianimazione. L’incidente si è verificato durante la tarda mattinata di domenica, all’aeroporto di Thiene, quando dopo il lancio i due paracadutisti sono precipitati al suolo. Tutto di fronte a un pubblico di decine di spettatori.sul colpo, mentre per l’americano di 25, Aaron Waller, è stato necessario il trasporto in codice rosso presso l’ospedale ...