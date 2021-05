Sarri dimentica la Roma: due big di Premier League su di lui (Di lunedì 10 maggio 2021) Maurizio Sarri potrebbe ripartire dalla Premier League. Arrivano conferme sull’interesse di Arsenal e Tottenham per l’ex tecnico della Juve Sfumata la pista Roma, Maurizio Sarri potrebbe ripartire nuovamente dalla Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. Come ribadisce Sky Sports UK, potrebbe profilarsi un derby londinese tra Arsenal e Tottenham per l’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto fino al giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’. Un ritorno in Premier League che vedrebbe Sarri dunque sulla panchina di due acerrime rivali, per derby infuocati. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Mauriziopotrebbe ripartire dalla. Arrivano conferme sull’interesse di Arsenal e Tottenham per l’ex tecnico della Juve Sfumata la pista, Mauriziopotrebbe ripartire nuovamente dalladopo l’esperienza al Chelsea. Come ribadisce Sky Sports UK, potrebbe profilarsi un derby londinese tra Arsenal e Tottenham per l’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto fino al giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’. Un ritorno inche vedrebbedunque sulla panchina di due acerrime rivali, per derby infuocati. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

