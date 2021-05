Salernitana promossa in Serie A: cosa succede ora con Lotito (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana ottiene una promozione storica in Serie A che mancava da 22 anni: cosa succede adesso con la proprietà del club campano? Salernitana (Getty Images)La Salernitana ottiene la promozione in Serie A dopo 22 anni di assenza nel massimo campionato italiano. Era dalla stagione 1998-1999, infatti, che mancava all’appello dei club del grande calcio del nostro Paese. Il traguardo arriva al termine di una stagione da incorniciare per la società e per i tifosi. Già nel corso della settimana scorsa si pregustava aria di festa. La vittoria sull’Empoli, già promosso, maturata all’Arechi al termine dei 90 minuti aveva scatenato l’entusiasmo dei tifosi. I gol di Luka Bogdan nel primo tempo e di André Anderson nei minuti di recupero avevano regalato i tre punti alla ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021) Laottiene una promozione storica inA che mancava da 22 anni:adesso con la proprietà del club campano?(Getty Images)Laottiene la promozione inA dopo 22 anni di assenza nel massimo campionato italiano. Era dalla stagione 1998-1999, infatti, che mancava all’appello dei club del grande calcio del nostro Paese. Il traguardo arriva al termine di una stagione da incorniciare per la società e per i tifosi. Già nel corso della settimana scorsa si pregustava aria di festa. La vittoria sull’Empoli, già promosso, maturata all’Arechi al termine dei 90 minuti aveva scatenato l’entusiasmo dei tifosi. I gol di Luka Bogdan nel primo tempo e di André Anderson nei minuti di recupero avevano regalato i tre punti alla ...

