Recovery Plan, l'UE annuncia: primi pagamenti a luglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Come ben noto, l'Italia ha recentemente presentato il suo Recovery Plan, detto anche Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo svariate settimane di lavoro, caratterizzate da uno studio incessante sull'articolazione del testo e delle 'missioni' che lo compongono, il nostro Paese è stato dunque in grado di inviare il documento definitivo a Bruxelles. Nell'ambito degli aiuti previsti nel programma Next Generation UE, ora la palla passa alle istituzioni dell'Unione, le quali si sono impegnate ad erogare gli aiuti previsti, per consentire agli Stati membri di risollevarsi, a seguito della crisi da pandemia. In particolare, è recentissimo l'annuncio del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Dombrovkis: i primi stanziamenti dovrebbero arrivare da luglio; la seconda tranche è attesa invece entro la fine del ...

