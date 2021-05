Quanto guadagna Fabio Aru? Le cifre dello stipendio. Rifiutata una proposta per avere il triplo (Di lunedì 10 maggio 2021) Fabio Aru è reduce da tre stagioni estremamente deludenti a causa di diversi problemi fisici e lo scorso inverno si è risolto il suo rapporto con la UAE Emirates. Il matrimonio con il sodalizio emiratino non è mai decollato, i risultati sono stati decisamente insoddisfacenti e ben lontani da quelli ottenuti dal sardo nei momenti migliori della carriera. Non va infatti dimenticato che il Cavaliere dei Quattro Mori ha vinto la Vuelta di Spagna nel 2015, ha indossato la maglia gialla al Tour de France 2017 vincendo una tappa e spaventando per un momento anche Chris Froome, è salito due volte sul podio al Giro d’Italia (terzo nel 2014, secondo nel 2015). Quei picchi memorabili erano però diventati man mano un lontano ricordo negli ultimi tre anni e il 30enne soffriva anche psicologicamente una situazione estremamente complicata. Fabio ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)è reduce da tre stagioni estremamente deludenti a causa di diversi problemi fisici e lo scorso inverno si è risolto il suo rapporto con la UAE Emirates. Il matrimonio con il sodalizio emiratino non è mai decollato, i risultati sono stati decisamente insoddisfacenti e ben lontani da quelli ottenuti dal sardo nei momenti migliori della carriera. Non va infatti dimenticato che il Cavaliere dei Quattro Mori ha vinto la Vuelta di Spagna nel 2015, ha indossato la maglia gialla al Tour de France 2017 vincendo una tappa e spaventando per un momento anche Chris Froome, è salito due volte sul podio al Giro d’Italia (terzo nel 2014, secondo nel 2015). Quei picchi memorabili erano però diventati man mano un lontano ricordo negli ultimi tre anni e il 30enne soffriva anche psicologicamente una situazione estremamente complicata....

Advertising

chestanchita : Pensando che tz in una puntata guadagna più di quanto prenderei io in un anno ?????? - come_faresoldi : Se vuoi sapere quanto guadagna un diamante Amway questo è l'articolo giusto per te! Che aspetti? Leggilo subito! - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli, quanto guadagna la famosa blogger e giornalista? - pamy12001 : 1200 migranti al governo attuale quanto ci guadagna? dietro un carrozzone di spese per andare a raccattare nelle… - Gabriel05470893 : @matteosalvinimi QUANTO CI GUADAGNA IL SINDACO? -