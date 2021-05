Meteo troppo CALDO per fine MAGGIO. Onda di calore d’Africa (Di lunedì 10 maggio 2021) Meteo troppo CALDO per fine MAGGIO. Se qualcuno avessi dubbi circa la voglia dell’Anticiclone Africano di prendere in mano il controllo delle operazioni beh, da qui a una decina di giorni potrebbe essere costretto a ricredersi. Certezze, visto il range temporale comunque ampio, non ce ne sono ma i segnali lanciati dai modelli previsionali sono inequivocabili. Nell’ultima decade di MAGGIO, forse nell’ultima settimana, potrebbe esserci spazio per una vera Ondata di CALDO “summer style“. Non che il CALDO degli ultimi giorni non sia estivo, ma qui stiamo parlando di qualcosa di serio, qualcosa di ben più marcato. Il Nord Africa si sta scaldando e si scalderà ancor di più nei prossimi giorni. Ciò che però potrebbe rappresentare il ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 10 maggio 2021)per. Se qualcuno avessi dubbi circa la voglia dell’Anticiclone Africano di prendere in mano il controllo delle operazioni beh, da qui a una decina di giorni potrebbe essere costretto a ricredersi. Certezze, visto il range temporale comunque ampio, non ce ne sono ma i segnali lanciati dai modelli previsionali sono inequivocabili. Nell’ultima decade di, forse nell’ultima settimana, potrebbe esserci spazio per una verata di“summer style“. Non che ildegli ultimi giorni non sia estivo, ma qui stiamo parlando di qualcosa di serio, qualcosa di ben più marcato. Il Nord Africa si sta scaldando e si scalderà ancor di più nei prossimi giorni. Ciò che però potrebbe rappresentare il ...

