Lutto in casa Roma, è morto Giosuè Stucchi (Di lunedì 10 maggio 2021) Lutto nel mondo del calcio e in casa Roma. Giosuè Stucchi è scomparso all'età di 90 anni. L'ex calciatore ha legato la sua carriera soprattutto alla Roma: nel club giallorosso ha militato dal 1954 al 1961 collezionando 159 presenze e due gol. Era stato acquistato da Sacerdoti nella stagione 1954-55 dall'Udinese. Con le maglie di Brescia e Chieti, ha chiuso la sua carriera. SportFace.

