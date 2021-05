Juve | Dybala è l' unico pericoloso | non era meglio metterlo prima?

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nel posticipo della 35ª giornata di Serie A, il Milan vince per lavolta nella sua storia (per 3 - 0) all'Allianz Stadium contro lantus e supera di 3 punti i bianconeri in classifica. Dopo ...

Dopo i gol di Brahim Diaz e Rebic, e appena prima di quello di Tomori, entra in campo, che crea gli unici pericoli alla difesa del Milan. Guarda come... visto che il primo tiro verso la porta si è visto a pochi minuti dalla fine, ovvero quando Pirlo ha concesso minuti a. Cristiano Ronaldo, l'uomo - simbolo del progetto, è stato un ...Ogni volta Pirlo si è detto ottimista e poi sono arrivate prestazioni inguardabili» «C’è clima di tensione alla Juve, era una situazione che non si vedeva dai tempi di Delneri. Ma con la squadra al co ...In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, non sarà solo Andrea Pirlo a pagare. Tanti cambi nella rosa e possibili stravolgimenti dirigenziali.