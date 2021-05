Inter | confronto Marotta - D' Ambrosio | le strade potrebbero dividersi

(Di lunedì 10 maggio 2021), SITUAZIONE BLOCCATA PER D': PUO' ESSERE ADDIO Come riporta La Gazzetta dello Sport , passati i festeggiamenti per la conquista del diciannovesimo Scudetto , la società milanese deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter confronto

Le parole pronunciate sabato da Giuseppe Marotta nel pre - match di- Sampdoria hanno ... Come scrive il quotidiano, unin realtà c'è già stato e riguarda proprio D'Ambrosio , sul quale ...Le parole pronunciate sabato da Giuseppe Marotta nel pre - match di- Sampdoria hanno ... Un, in realtà, c'è già stato e riguarda Danilo D'Ambrosio, sul quale occorre andare con ordine. ...Come ogni lunedì mattina alla Continassa c'erano tutti: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini. Ma le circostanze cambiano anche l'ord ...Ora Roma, Milan, Fiorentina e Monaco pensano al duttile difensore nerazzurro. Come scrive il quotidiano, un confronto in realtà c’è già stato e riguarda proprio D’Ambrosio, sul quale occorre andare co ...