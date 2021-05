(Di lunedì 10 maggio 2021) Il nuovo ruolo della tecnologia nelle aule ha rese indispensabile l’acquisizione di, sia per gli insegnanti che per gli studenti, che si trovano a dover affrontare un contesto in cui i curriculum scolastici spesso non riescono a fornire le adeguate nozioni per fronteggiare le richieste del mondo del lavoro. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Intel Edu Challenge Stories: Nuove competenze per una nuova didattica! -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Edu

Orizzonte Scuola

Come fornire agli insegnanti gli strumenti adeguati ad affrontare le nuove sfide della didattica? Dopo "2020Challenge " un evento digitale per supportare gli educatori di ogni ordine e ...... come immaginiamo lo spazio delle aule del futuro? Lo abbiamo chiesto a Lisa Lanzarini, che ci ha raccontato la sua opinione come formatrice in questa intervista perChallenge. ' In questi ...