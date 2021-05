Advertising

infoitsport : Hamilton, inseguimento formativo: 'Imparato tantissimo su Max' - autosprint : #Hamilton, inseguimento formativo: 'Imparato tantissimo su Max' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton inseguimento

Avrei dovuto? Sono nella condizione in cui sono perché non divento troppo aggressivo quando non serve ", analizza. Non serviva forzare il duello una volta mancato il tempo per stringere la ...... evitando chepotesse sfruttare al meglio il DRS. Ecco allora la decisione del box Mercedes. Richiamare Lewis, montargli gomme medie per la seconda volta e tentare unfolle. Il ...Lewis spiega la condotta in curva 1 al via e quanto sia stato "utile" correre da vicino, per scoprire il comportamento Red Bull, di Verstappen e come sfrutta la monoposto ...Voto 0 agli ex piloti che fanno i giornalisti a fine prove, a fine gara (ma basta, dai). Il mio commento preferito dal GP del Portogallo è quello di Alessandro Claudio :. Il commento preferito di Gior ...