Gravina: “Juve fuori da Serie A se resta in Superlega” (Di lunedì 10 maggio 2021) Juventus fuori dalla Serie A se rimane nella Superlega. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, delinea il possibile scenario. “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”, dice il numero 1 della federcalcio a margine di un evento a Napoli. “Mi auguro e auspico che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra Uefa e questi 3 club. Mi auguro, lo farò a brevissimo, spero anche di poter essere mediatore all’interno di questa controversia tra la Juventus e l’Uefa, perché non fa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021)ntusdallaA se rimane nella. Il presidente della Figc, Gabriele, delinea il possibile scenario. “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato lantus farà ancora parte dellanon potrà partecipare allaA. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”, dice il numero 1 della federcalcio a margine di un evento a Napoli. “Mi auguro e auspico che questa controversia possa essere sanata nel più breve tempo possibile. Siamo tutti stanchi di questo braccio di ferro tra Uefa e questi 3 club. Mi auguro, lo farò a brevissimo, spero anche di poter essere mediatore all’interno di questa controversia tra lantus e l’Uefa, perché non fa ...

