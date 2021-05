Fermare il massacro sul e a causa del lavoro (Di lunedì 10 maggio 2021) Una delle conseguenze della pandemia è stata la ricomparsa del lavoro vivo, compreso e soprattutto quello manuale. In realtà non era mai sparito, ma era finito nell’ombra. Anche perché le basse retribuzioni con cui veniva compensato non dovevano generare eccessivo scandalo nel Paese. Quindi più che di una ricomparsa dovremmo propriamente parlare di un ritorno alla piena visibilità. Mi riferisco non solo al lavoro professionale, a partire dai medici, ma anche alle varie tipologie di lavoro (prevalentemente) manuale o ritenuto scarsamente professionale, ma non per responsabilità di chi lo esercita. Il riferimento agli infermieri e in generale al personale paramedico è d’obbligo. Ma non si tratta solo di questo. Basta guardare ai rider e ai driver che hanno garantito le consegne a casa durante i lockdown e le varie misure limitative ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Una delle conseguenze della pandemia è stata la ricomparsa delvivo, compreso e soprattutto quello manuale. In realtà non era mai sparito, ma era finito nell’ombra. Anche perché le basse retribuzioni con cui veniva compensato non dovevano generare eccessivo scandalo nel Paese. Quindi più che di una ricomparsa dovremmo propriamente parlare di un ritorno alla piena visibilità. Mi riferisco non solo alprofessionale, a partire dai medici, ma anche alle varie tipologie di(prevalentemente) manuale o ritenuto scarsamente professionale, ma non per responsabilità di chi lo esercita. Il riferimento agli infermieri e in generale al personale paramedico è d’obbligo. Ma non si tratta solo di questo. Basta guardare ai rider e ai driver che hanno garantito le consegne a casa durante i lockdown e le varie misure limitative ...

