Ex arbitro Luca Marelli: “Mazzoleni ha sbagliato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Ritorniamo sul caso Benevento-Cagliari grazie all’interessante video dell’ex arbitro Luca Marelli che fa luce sull’episodio contestato del rigore prima concesso e poi negato al Benevento dopo l’intervento al VAR di Mazzoleni. Benevento-Cagliari: protocollo non rispettato Non è in discussione il contatto tra Viola e Duncan, ma il rispetto del protocollo, come spiega benissimo Luca Marelli sul suo canale di Youtube, che vi invitiamo a seguire. Sul caso specifico, Luca Marelli precisa (riportiamo fedelmente ciò che è stato detto nel video) che “In questa circostanza il VAR non può intervenire. Il calcio di rigore deve essere semplicemente confermato con un silent check e poi dopo la partita si discute a livello moviolistico se siamo di fronte ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 10 maggio 2021) Ritorniamo sul caso Benevento-Cagliari grazie all’interessante video dell’exche fa luce sull’episodio contestato del rigore prima concesso e poi negato al Benevento dopo l’intervento al VAR di. Benevento-Cagliari: protocollo non rispettato Non è in discussione il contatto tra Viola e Duncan, ma il rispetto del protocollo, come spiega benissimosul suo canale di Youtube, che vi invitiamo a seguire. Sul caso specifico,precisa (riportiamo fedelmente ciò che è stato detto nel video) che “In questa circostanza il VAR non può intervenire. Il calcio di rigore deve essere semplicemente confermato con un silent check e poi dopo la partita si discute a livello moviolistico se siamo di fronte ...

Advertising

Enzovit : Ex arbitro Luca Marelli: 'Mazzoleni ha sbagliato' - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Juventus - Milan - Live Streaming - Radiocronaca SKY - Serie A - 09.05.2021: Juventus - Milan Arbitro: Paolo Valeri Sta… - EasySoccerNews : Juventus - Milan - Live Streaming - Radiocronaca SKY - Serie A - 09.05.2021: Juventus - Milan Arbitro: Paolo Valeri… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Marelli su Benevento-Cagliari: “Quel rigore non è da on field review”:… - gdg60 : @Veg_Markuz @Frank25Lomb @TGiuseppe61 @frasianonimeper Cerca su internet l’intervento dell ex arbitro Luca Marelli… -

Ultime Notizie dalla rete : arbitro Luca Cesari chiarisce i casi da moviola in Juve - Milan - Top News L'ex arbitro genovese a Italia1 su Pressing ha analizzato alla moviola i due casi discussi: 'Sul ... Anche per Luca Marelli è stato eccezionale Valeri

Marelli scatenato su Mazzoleni, Vigorito, Rizzoli e Mastella - Top News Come ha arbitrato Doveri in Benevento - Cagliari? Ha fatto bene Mazzoleni al Var a richiamarlo in occasione del rigore ai sanniti? A tutti questi interrogativi risponde Luca Marelli. L'ex arbitro comasco parte dalla sfida salvezza sul suo canale youtube e dice 'Doveri è tra i primi tre arbitri insieme a Orsato e Valeri e rimane uno dei candidati anche per arbitrare ...

Prof. Clemente di San Luca: "Bisogna denunciare gli arbitri e mettere alle corde le istituzioni" 100x100 Napoli Marelli applaude Valeri: «Grande gara, peccato per quella svista» Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l’operato di Valeri durante Juventus-Milan. Le sue dichiarazioni Luca Marelli, ex arbitro, ha detto la sua riguardante la direzione di gara di Valeri, le s ...

Sporting Quinto: inizio sprint con 2 vittorie Anche il campionato Under 20 ha preso il via nel fine settimana, con la medesima formula degli Under 18: due gironi da cinque squadre, le prime quattro accedono alla fase finale fatta di quarti di fin ...

L'exgenovese a Italia1 su Pressing ha analizzato alla moviola i due casi discussi: 'Sul ... Anche perMarelli è stato eccezionale ValeriCome ha arbitrato Doveri in Benevento - Cagliari? Ha fatto bene Mazzoleni al Var a richiamarlo in occasione del rigore ai sanniti? A tutti questi interrogativi rispondeMarelli. L'excomasco parte dalla sfida salvezza sul suo canale youtube e dice 'Doveri è tra i primi tre arbitri insieme a Orsato e Valeri e rimane uno dei candidati anche per arbitrare ...Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l’operato di Valeri durante Juventus-Milan. Le sue dichiarazioni Luca Marelli, ex arbitro, ha detto la sua riguardante la direzione di gara di Valeri, le s ...Anche il campionato Under 20 ha preso il via nel fine settimana, con la medesima formula degli Under 18: due gironi da cinque squadre, le prime quattro accedono alla fase finale fatta di quarti di fin ...