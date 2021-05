Domenica In, Arisa senza filtri sulle nozze: “Se mi sposo? Vediamo” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra gli ospiti in studio nell’ultimo appuntamento con Domenica In andato in onda Domenica 9 maggio c’è stata anche Arisa. La cantante è tornata a fare visita a Mara Venier per raccontarsi tra vita privata e carriera lavorativa. In particolare, l’attuale professoressa di Amici ha parlato della sua esperienza all’interno del talent, che purtroppo sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra gli ospiti in studio nell’ultimo appuntamento conIn andato in onda9 maggio c’è stata anche. La cantante è tornata a fare visita a Mara Venier per raccontarsi tra vita privata e carriera lavorativa. In particolare, l’attuale professoressa di Amici ha parlato della sua esperienza all’interno del talent, che purtroppo sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

