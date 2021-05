Covid, Italia quasi tutta “gialla”: da oggi vaccini agli over 50. Recovery: in arrivo il decreto Semplificazioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi 10 maggio l’Italia è quasi tutta in zona gialla. Ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta che mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri (spostamenti ammessi solo nel comune di residenza). Vaccinazioni aperte ai nati fino al 1971 con prenotazioni online regione per regione. Si apre una settimana decisiva per le indicazioni sulla ripresa di alcune attività ancora ferme ed è in arrivo il maxi-decreto Semplificazioni che accompagnerà l’attuazione del Recovery plan. Il cronoprogramma delle riaperture Sono stati 139 i morti con il Covid nella giornata di ieri 9 maggio. Si tratta del dato più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128. Da oggi 10 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 maggio 2021) Da10 maggio l’in zona. Ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta che mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri (spostamenti ammessi solo nel comune di residenza). Vaccinazioni aperte ai nati fino al 1971 con prenotazioni online regione per regione. Si apre una settimana decisiva per le indicazioni sulla ripresa di alcune attività ancora ferme ed è inil maxi-che accompagnerà l’attuazione del Recy plan. Il cronoprogramma delle riaperture Sono stati 139 i morti con ilnella giornata di ieri 9 maggio. Si tratta del dato più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128. Da10 ...

