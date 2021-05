Caos a Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: “Parlano male della redazione” (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo studio di Uomini e Donne ieri è stato teatro di un trash esplosivo: vivelazioni choc, maschere che cadono, gente che sparla della redazione e una rissa sfiorata, cosa volete di più?! Riccardo Guarnieri ha fatto una dichiarazione pesante sulla sua ex Roberta Di Padua e non è finita qui perché il cavaliere ha anche rivelato che la Di Padua gli avrebbe raccontato che Armando parlava male della redazione. Sembra che queste confessioni abbiano scatenato la furia di Incarnato e che qualcuno in studio abbia dovuto dividere i due Uomini. “Arriva poi un duro faccia a faccia letterale con Armando Incarnato, perché Riccardo ha raccontato che Roberta gli confidò che il napoletano gli parlava ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 maggio 2021) Lodiieri è stato teatro di un trash esplosivo: vivelazioni choc, maschere che cadono, gente che sparlae una, cosa volete di più?! Riccardo Guarnieri ha fatto una dichiarazione pesante sulla sua ex Roberta Di Padua e non è finita qui perché il cavaliere ha anche rivelato che la Di Padua gli avrebbe raccontato che Armando parlava. Sembra che queste confessioni abbiano scatenato la furia di Incarnato e che qualcuno inabbia dovuto dividere i due. “Arriva poi un duro faccia a faccia letterale con Armando Incarnato, perché Riccardo ha raccontato che Roberta gli confidò che il napoletano gli parlava ...

