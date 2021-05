Calenda | Tolgo voti a Gualtieri? Sono qua da sette mesi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Mi accusano di voler toglierea Roberto? Scusate, ma in quale mondo chi toglie iall’altro e’ chi e’ gia’ in campo dae non chi arriva dopo?”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlointervenendo alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7.