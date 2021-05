Big in crisi: oltre all’Inter anche Barça e Real tagliano gli stipendi (Di lunedì 10 maggio 2021) oltre all’Inter anche le altre big europee devono affrontare le piaghe della crisi e stanno pensando a tagliare gli stipendi dei giocatori Se l‘Inter piange, il resto di Europa non ride. Oggi inizieranno i colloqui tra Zhang e i giocatori per provare a diminuire un costo del lavoro schizzato a 220 milioni. Tanto, ma meno di altri top team. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan e? nel complesso a 150, la Roma a 170, pero? la Juve di Cristiano si arrampica quasi a 350. All’estero il Bayern e? a quota 270 circa e il Real vola oltre i 330. La volonta? ferra del presidente nerazzurro e? di ridurre quel monte di un 15%, ovvero -30 milioni di euro o giu? di li?. Niente che non si sia visto gia? altrove, soprattutto in Spagna, dove la situazione delle due grandi e? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021)le altre big europee devono affrontare le piaghe dellae stanno pensando a tagliare glidei giocatori Se l‘Inter piange, il resto di Europa non ride. Oggi inizieranno i colloqui tra Zhang e i giocatori per provare a diminuire un costo del lavoro schizzato a 220 milioni. Tanto, ma meno di altri top team. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan e? nel complesso a 150, la Roma a 170, pero? la Juve di Cristiano si arrampica quasi a 350. All’estero il Bayern e? a quota 270 circa e ilvolai 330. La volonta? ferra del presidente nerazzurro e? di ridurre quel monte di un 15%, ovvero -30 milioni di euro o giu? di li?. Niente che non si sia visto gia? altrove, soprattutto in Spagna, dove la situazione delle due grandi e? ...

