Angelo Giarda, addio all’avvocato e professore “maestro” di tanti penalisti. Morto per Covid a 81 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tratto della gentilezza e la cifra della competenza. Sono in tantissimi a ricordare così l’avvocato Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano, e avvocato di fama, legale fra gli altri di Alberto Stasi, dell’allora presidente di fondazione Cariplo Giuseppe Guzzezzi e di Saipem. Il professionista, stimatissimo da colleghi, magistrati e giornalisti, è Morto per Covid. Avrebbe compiuti 81 anni il prossimo 1 giugno. Giarda, laureato all’università di Pavia a pieni voti nel 1963, ha cominciato la carriera universitaria percorsa in parallelo all’attività nel foro. Dopo esperienze a Pavia, Sassari e Trieste, nel 1983 Giarda è stato nominato professore ordinario alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tratto della gentilezza e la cifra della competenza. Sono inssimi a ricordare così l’avvocatoemerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano, e avvocato di fama, legale fra gli altri di Alberto Stasi, dell’allora presidente di fondazione Cariplo Giuseppe Guzzezzi e di Saipem. Il professionista, stimatissimo da colleghi, magistrati e giornalisti, èper. Avrebbe compiuti 81il prossimo 1 giugno., laureato all’università di Pavia a pieni voti nel 1963, ha cominciato la carriera universitaria percorsa in parallelo all’attività nel foro. Dopo esperienze a Pavia, Sassari e Trieste, nel 1983è stato nominatoordinario alla ...

Advertising

aspide_l : RT @MaxLap7: 22 dicembre 1995, ore 18,30, esame di Procedura Penale in un insolito appello pre-natalizio, Docente Prof. Angelo #Giarda Siam… - MaxLap7 : 22 dicembre 1995, ore 18,30, esame di Procedura Penale in un insolito appello pre-natalizio, Docente Prof. Angelo… - Sinaloa_Cowboys : Un altro pilastro dei miei studi universitari presso @Unicatt che se ne va. Persona di grande spessore umano, che r… - enr_gav : RT @SkyTG24: Covid, morto il professor Angelo Giarda: fu legale di Stasi - Umastru1 : RT @trabs62: Non c’è più il professor Giarda????, non ti dimenticherò mai Angelo e farai sempre parte del mio ?? -