Ad alcuni non funziona Alice mail il 10 maggio, quali problemi di autenticazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Purtroppo non funziona Alice mail anon pochi utenti che si affidano al servizio di posta elettronica in questo lunedì 10 maggio. Sono svariate le difficoltà di accesso alla propria casella e non sono pochi dunque i danni scaturiti dalle anomalie, soprattutto da parte di chi ha bisogno di controllare i messaggi in entrata e magari inviarne di nuovi, pure per lavoro o studio. Cosa succede più nello specifico a chi non funziona Alice mail in questa giornata? La pagina del login si carica normalmente ma i problemi cominciano in un secondo momento, ossia quando si inserisce nome utente e password. Pure se corrette, le credenziali non permettono l'accesso alla propria area personale e molti utenti continuano ad interfacciarsi con una pagina del tutto ...

