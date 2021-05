Woody Allen a Che tempo che fa, stasera su Rai3 (Di domenica 9 maggio 2021) Woody Allen, appena tornato nelle sale italiane con l'ultimo film, Rifkin's Festival, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stasera su Rai3. Woody Allen sarà l'ospite d'onore di Che tempo che fa nella puntata in onda stasera su Rai3 a partire dalle ore 20:00. Fabio Fazio potrà così intervistare il regista quattro volte Premio Oscar per la seconda volta, dopo quel primo incontro avvenuto, nello stesso programma, nel 2004. Si parlerà naturalmente di Rifkin's Festival (qui la nostra recensione del film), ultima opera del regista, arrivata nelle sale italiane lo scorso 6 maggio, che vede nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn, Christoph Waltz, e che mescola, con il consueto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 maggio 2021), appena tornato nelle sale italiane con l'ultimo film, Rifkin's Festival, sarà ospite di Fabio Fazio a Cheche fa,susarà l'ospite d'onore di Cheche fa nella puntata in ondasua partire dalle ore 20:00. Fabio Fazio potrà così intervistare il regista quattro volte Premio Oscar per la seconda volta, dopo quel primo incontro avvenuto, nello stesso programma, nel 2004. Si parlerà naturalmente di Rifkin's Festival (qui la nostra recensione del film), ultima opera del regista, arrivata nelle sale italiane lo scorso 6 maggio, che vede nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn, Christoph Waltz, e che mescola, con il consueto ...

Advertising

chetempochefa : Oggi, #6Maggio, esce nelle sale il nuovo film di Woody Allen #RifkinsFestival, distribuito da @VisionDistrib.… - nicolettagiust1 : @BiancaTonelloA @parvalicet No, dai: ho sempre avuto una personalissima antipatia per Cicerone e per tutti i tombon… - maktness : Posso rifiutarmi di leggere 10 pagine di dispensa in cui si esalta Woody Allen? Ugh. - IngoGandalf : @chetempochefa @RaiTre @fabfazio Svegliatemi appena arriva Woody Allen. - maxmultatuli : @GGMCantagallo 1) Ironico mi chieda le fonti dopo avere snocciolato opinioni apodittiche sull’importanza dell’Itali… -