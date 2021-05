Vigorito: “Quando si vuole ammazzare il sud, mettono Mazzoleni al Var” (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, furioso dopo la decisione del Var di non concedere un rigore contro il Cagliari. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste, presidente del Benevento, furioso dopo la decisione del Var di non concedere un rigore contro il Cagliari. Le dichiarazioni

Advertising

AlfredoPedulla : Vigorito: “Il rigore? Le immagini dicono quello che hanno visto in tutta Italia, tranne Mazzoleni. Mi sono arrivati… - fanpage : Lo sfogo di Vigorito dopo #BeneventoCagliari:'Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud al Var c'è Mazzoleni' - GoalItalia : Vigorito è un fiume in piena dopo #BeneventoCagliari: 'Quando si vuole uccidere una squadra del sud, mandano Mazzol… - valter_martini : RT @enzomarangio: #Vigorito che si lamenta del rigore non concesso, quando, ovviamente, non disse NULLA del rigore ENORME che non venne con… - Lucadeflorentis : RT @Torrenapoli1: Vigorito is on fire “Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si mette Mazzoleni al Var” -