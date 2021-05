Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021)DEL 9 MAGGIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA SONO STATI SOSPESI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI PREVISTI PER QUESTO FINE SETTIMANA, IL SERVIZIO DUNQUE E’ REGOLARE SULL’INTERA ...