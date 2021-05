Udinese, Napoli nel mirino: Llorente in gruppo (Di domenica 9 maggio 2021) UDINE - Udinese subito al lavoro all'indomani della gara con il Bologna : la squadra di Gotti ha iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli . Nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) UDINE -subito al lavoro all'indomani della gara con il Bologna : la squadra di Gotti ha iniziato la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, contro il. Nella ...

Advertising

CiroTroise : RT @calciomercatoit: ?? - zazoomblog : Report allenamento Napoli al lavoro per preparare la sfida all’Udinese: terapie per Mertens - #Report #allenamento… - calciomercatoit : ?? - 57Davide : RT @Carloalvino: +++non destano eccessiva preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Mertens. Si tratta di una distorsione ma il giocat… - sportli26181512 : Udinese, Napoli nel mirino: #Llorente in gruppo: Subito in campo i friulani in vista della gara con gli azzurri… -