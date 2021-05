Sassuolo prosegue il sogno Europa, 2-1 in casa Genoa (Di domenica 9 maggio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Il Sassuolo vince 2-1 e sale a 56 punti in classifica puntando l’Europa, il Genoa subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo il 4-3 con la Lazio e resta coinvolto nella lotta salvezza. Decidono le reti di Raspadori e Berardi in una partita sotto controllo dei neroverdi fino al finale acceso dal gol di Zappacosta. La prima fase di gioco è appannaggio degli uomini di De Zerbi che al 14? trovano il vantaggio. Con Caputo in panchina, è Raspadori a guidare l’attacco ed è lui a sbloccare il risultato: bella verticalizzazione di Traore per Raspadori che in area controlla e batte a rete alle spalle dell’incolpevole Perin. Al 20? alza la testa il Genoa con due episodi da moviola. Al 22? proteste per un contatto in area tra Chiriches e Pandev non punito dall’arbitro. Al 27? Var protagonista: Zajc di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ilvince 2-1 e sale a 56 punti in classifica puntando l’, ilsubisce la seconda sconfitta consecutiva dopo il 4-3 con la Lazio e resta coinvolto nella lotta salvezza. Decidono le reti di Raspadori e Berardi in una partita sotto controllo dei neroverdi fino al finale acceso dal gol di Zappacosta. La prima fase di gioco è appannaggio degli uomini di De Zerbi che al 14? trovano il vantaggio. Con Caputo in panchina, è Raspadori a guidare l’attacco ed è lui a sbloccare il risultato: bella verticalizzazione di Traore per Raspadori che in area controlla e batte a rete alle spalle dell’incolpevole Perin. Al 20? alza la testa ilcon due episodi da moviola. Al 22? proteste per un contatto in area tra Chiriches e Pandev non punito dall’arbitro. Al 27? Var protagonista: Zajc di ...

