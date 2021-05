Safiria Leccese: chi è il marito? Chi sono i figli? (Di domenica 9 maggio 2021) Safiria Leccese è un’affermata giornalista e conduttrice televisiva di successo che ha si è già aggiudicata diversi attestati di stima e riconoscimenti vari. Safiria Leccese nonostante sia un personaggio apprezzato pubblicamente, non sembra appartenere alla vita mondana che coinvolge numerosi personaggi analoghi: Sevi Scafetta è da alcuni anni il marito di Safiria, ed è un affermato avvocato dei Parioli. Entrambi sono convinti cattolici e spesso hanno preso parte a iniziative di stampo religioso ma non sono praticamente mai stati colti insieme in fotografia: anche Sevi è un personaggio che ama la privacy e non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo. Safiria Leccese è diventata madre di Joseph Maria ... Leggi su puglia24news (Di domenica 9 maggio 2021)è un’affermata giornalista e conduttrice televisiva di successo che ha si è già aggiudicata diversi attestati di stima e riconoscimenti vari.nonostante sia un personaggio apprezzato pubblicamente, non sembra appartenere alla vita mondana che coinvolge numerosi personaggi analoghi: Sevi Scafetta è da alcuni anni ildi, ed è un affermato avvocato dei Parioli. Entrambiconvinti cattolici e spesso hanno preso parte a iniziative di stampo religioso ma nonpraticamente mai stati colti insieme in fotografia: anche Sevi è un personaggio che ama la privacy e non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo.è diventata madre di Joseph Maria ...

