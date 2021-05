Resident Evil Village – La gente mormora di… – Rubrica – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 9 maggio 2021) Cosa ne pensano i nostri lettori dell’attesodi Capcom? Scopriamolo insieme!. Uno dei giochi più attesi di questa stagione (e non solo),è arrivato da un paio di giorni nei negozi dopo aver diviso i redattori di mezzo mondo, che gli hanno attribuito voti decisamente discordanti tra loro, generando ad esempio un Metascore, per quello che può “valere”, un po’ al di sotto delle aspettative. Per farsi un’idea del gioco, che a noi è piaciuto, basta leggere la nostra recensione, di cui trovate il link nel paragrafo successivo. Ma l’articolo e in generale l’opera, … Rubriche giochi PlayStation 5Read More L'articolo– Ladi… – ...