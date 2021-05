Musetti pre Roma | C' è più pressione | ma mi sento in forma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musetti pre

Tiscali.it

Le parole di Lorenzo, il più giovane tennista presente nella top 100 ATP (numero 83), prima del via agli Internazionali d'Italia a RomaJannik Sinner nella primavera di due anni fa vinse le- qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia " l'avvincente testa a testa in semifinale con l'altro Next Gen azzurro Lorenzofu ...Le parole di Lorenzo Musetti, il più giovane tennista presente nella top 100 ATP (numero 83), prima del via agli Internazionali d'Italia a Roma ...L'ultima wild card per gli Internazionali d'Italia 2021 è stata assegnata a Gianluca Mager. Il tennista ligure è stato preferito a Marco Cecchinato e si aggiunge così ai già noti Stefano Travaglia, Sa ...